Rechtszaak Amnesty na klacht Eindhovenaar Bamenga

Amnesty International spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat omdat de Koninklijke Marechaussee zich schuldig maakt aan etnisch profileren. Dat heeft de organisatie gisteravond laat bekend gemaakt. Wanneer de zaak voor de Haagse rechtbank dient, is nog niet bekend.

Directe aanleiding is onder meer een klacht van het voormalige Eindhovense gemeenteraadslid voor D66 Mpanzu Bamenga. Hij werd in mei 2018 na aankomst op Eindhoven Airport door de marechaussee uit de rij gehaald voor nadere controle. Het viel Bamenga - van Afrikaanse afkomst - daarbij op dat niet alleen hij maar ook andere donkere mensen er door de marechaussee uit gepikt werden.

De D66-politicus diende toen een klacht in bij de marechaussee. In een reactie daarop liet de marechaussee weten dat deze werkwijze bedoeld was om te voorkomen criminelen en terroristen ons land binnen zouden komen, aldus Bamenga. Later hoorde hij ook dat de marechaussee zijn klacht nog moest evalueren.

Mensenrechten

De zaak tegen de Nederlandse staat wordt aangespannen door Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau RADAR en het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM). De minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee.

De organisaties vragen aan de rechter om een einde te maken aan etnisch profileren bij grenscontroles. In een gezamenlijk persbericht schrijven de organisaties dat marechaussees bij grenscontroles mensen uit de rij halen op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur of etniciteit. Ook hanteert de Koninklijke Marechaussee volgens hen algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt.

,,Dit is etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en dus verboden is", aldus de organisaties. ,,Dat is schadelijk voor de burgers die dat treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit.”