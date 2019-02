Rechtszaak: man van 26 had seks met vijftienjarig meisje

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een volwassene mag geen seks hebben met iemand jonger dan zestien jaar. Iedereen snapt dat als het gaat over een man van 50 en een kind van acht. Maar als hij 26 is en zij vijftien? Daar moet de rechtbank zich over buigen.

Het meisje is inmiddels zeventien jaar en wil de geschiedenis het liefste achter zich laten. Wat haar betreft hoeft Nick S. (28) uit Eindhoven ook geen straf te krijgen. Tijdens de zitting maandag in Den Bosch erkende S. dat hij wist dat ze vijftien jaar was toen ze seks hadden. Vier maanden heeft de relatie geduurd.

Aangifte

Zij heeft de politie verteld dat ze hem wel leuk vond, hij vertelde de rechter dat zij hem de aandacht gaf die hij al zo lang miste. Samen met haar ouders en haar advocaat Van Venrooij luisterde ze naar de rechter die de verdachte voorlas uit de verschillende verhoren van beiden door de politie. Soms had zij zich door hem laten overdonderen, zoals toen hij haar jas openritste en haar borsten betastte. Een andere keer hadden ze gemeenschap achter het benzinestation bij het stroomhuisje in Veldhoven. Een volgende keer, in het huis van zijn oma in Veldhoven waar Nick toen woonde, vond zij het ook fijn. Toen haar moeder chatberichten op haar telefoon vond, is ze te rade gegaan bij de politie. Later heeft ze namens haar dochter aangifte gedaan.

Begaan

Officier van justitie Patrick van Hees eiste 120 uur werkstraf plus een half jaar gevangenisstraf voorwaardelijk, met als stok achter de deur toezicht door de reclassering en ambulante behandeling in De Woenselse Poort. Want ondanks dat S. een aantal keren verstek liet gaan op afspraken met psychiater en reclassering, is er gerapporteerd over een stoornis 'met autistische, paranoïde en narcistische trekken'. Advocaat Paul Saris toonde zich begaan met zijn cliënt. Hij stoorde zich aan het steeds weer opduiken van twee oudere aangiftes van minderjarige meisjes. ,,Die zaken zijn toch geseponeerd? Toch komen ze weer terug in de rapporten van de reclassering. Een werkstraf van 120 uur sec lijkt me voldoende."

Van Venrooij mocht namens haar cliënte vertellen dat het nu goed met haar gaat. S. woont nu onder begeleiding in Eindhoven en hoopt weer werk te vinden, nu zijn tijdelijke baan gaat stoppen.