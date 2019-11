Rechtszaak tegen mannen uit Eindhoven en Someren uitgesteld - Meisje (15) werd ingezet als prostituee

UTRECHT/EINDHOVEN - De rechtszaak tegen twee mannen uit Eindhoven en Someren, die ervan verdacht worden een 15-jarig Eindhovens meisje als prostituee te hebben laten werken, is uitgesteld. De Eindhovenaar zou ziek in Suriname zijn.

De rechtbank in Utrecht had gisteren een hele middag uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak tegen de 64-jarige Theodorus van V. uit Eindhoven en de 34-jarige Ronny J. uit Someren. De mannen worden ervan verdacht dat zij vorig jaar een 15-jarig meisje uit Eindhoven als prostituee hebben laten werken. Ronny J. was volgens afspraak naar de rechtbank gekomen, maar Theodorus van V. is naar eigen zeggen ziek in Suriname. Van V. mocht daar helemaal niet zijn, maar de rechtbank moest de zaak uitstellen.

De mannen zouden in Helmond, Eindhoven en Breda afspraken hebben gemaakt met klanten voor de minderjarige prostituee Donna. Zij zouden het meisje vervoerd hebben naar klanten en het grootste deel van de verdiensten hebben ingepikt. De verdachten zouden zelf ook ontucht hebben gepleegd met het meisje. Ze zouden daarvan ook een filmpje gemaakt hebben. Dat filmpje staat als kinderporno op de dagvaarding.

De mannen werden in april na een half jaar vrijgelaten uit voorarrest. Theodorus van V. had gezegd dat hij als mantelzorger voor zijn moeder niet gemist kon worden. In de weken daarna werden ook twee medeverdachten als getuige gehoord. De Eindhovenaar heeft een getuige benaderd. Dat laatste is in strijd met de voorwaarden bij zijn vrijlating en ook een nieuw strafbaar feit dat op zijn dagvaarding staat. Hij wordt nu ook beschuldigd van het beïnvloeden van een getuige.

De Eindhovenaar moest ook zelf op 4 november als getuige worden gehoord. Zijn advocaat Misja Geeratz heeft toen aan de rechtbank verteld dat de Eindhovenaar in Suriname was en ziek is geworden. Door dit verblijf in Suriname loopt de zaak van de medeverdachte vertraging op, want beide advocaten willen de Eindhovenaar ondervragen.

De officier van justitie Daphne Van der Zwan vond dat de Eindhovenaar zo snel mogelijk moest worden opgepakt. Zij gaf aan dat er geen bewijs is dat de Eindhovenaar echt in Suriname is. Zij vroeg de rechtbank om de Eindhovenaar vast te laten zetten. De advocaat vond het 'hardvochtig om iemand die ziek is op te laten sluiten'. De rechtbank nam dat over. De rechters wilden het de Eindhovenaar niet verwijten dat hij door ziekte niet naar de zitting is gekomen. De verdachte moet nu op eigen gelegenheid naar de volgende zitting komen.