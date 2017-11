Reclamebureau uit Eindhoven probeert met Startersbeurs talent in zuiden te houden

EINDHOVEN - Reclamebureau Fama Volat in Eindhoven probeert met behulp van de Startersbeurs talent in het zuiden te houden.

Wie werkt, bouwt ervaring op, maar mensen zonder ervaring krijgen vaak geen werk. Het is de paradox waar veel pas afgestudeerden zich in bevinden, ook in de reclamewereld. Het Eindhovense reclamebureau Fama Volat biedt uitkomst met het Tirones-project, een Startersbeurs voor jonge creatievelingen.

Die jongeren worden begeleid door Thomas Creemers (42). Afgestudeerden van Fontys kunnen bij zijn reclamebureau terecht. Daar mogen ze een halfjaar zelfstandig aan opdrachten werken, voor drie dagen per week. Het traject valt onder de Startersbeurs dus de provincie betaalt, 500 euro per maand. ,,Maar we hebben er onze eigen draai aan gegeven. We zijn immers een reclamebureau", zegt Creemers. ,,Dus de mensen die hier met een Startersbeurs terechtkomen, noemen we Tirones." Dat is Latijn voor rekruten.

Aan het eind van de vorige eeuw studeerde Creemers zelf af in Eindhoven. Vers van de communicatieopleiding aan Fontys was hij klaar om de reclamewereld te bestormen. Hij toog naar Amsterdam, volledig tegen zijn zin. Want Creemers wilde liever in het zuiden blijven. ,,Destijds wilde ik graag in de Brabantse reclamebranche aan de slag", zegt hij vanuit zijn bedrijfspand op Strijp-S. ,,Maar die bestond bijna niet."

Vijftien jaar verbleef hij in de hoofdstad. Daarna richtte hij Fama Volat op. Op de betonnen vloer staan her en der bureaus verspreid, onder het industrieel plafond hangen wat boxen, een loungemuziekje vult de ruimte. In die ruimte staan ook twee kleine houten huisjes, om rustig te kunnen werken.

Wat nu

In een van die huisjes zit Eloy Bloemers (23). De nieuwste rekruut. ,,Ik ben net afgestudeerd aan de Fontys communicatiehogeschool, richting concept en campagne", vertelt Bloemers. ,,Ik dacht mooi, tijd voor een baan, wat nu?" Werk vinden bleek niet makkelijk. Er is altijd wel iemand met meer ervaring, iemand die al een jaartje werkt.

Bloemers stond voor een keus: ,,Óf ik ga werk onder mijn niveau zoeken, óf ik houd vast aan mijn doel om in de reclamebranche te werken." Het werd optie twee. Nu werkt hij zelfstandig voor verschillende kleine klanten uit de regio waaronder NyVidd en Circle Printers. Zijn focus? Creative media advertising. ,,Ik probeer middelen voor promotie te gebruiken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn."

,,En hij werkt voor nop voor die klanten hè", voegt Creemers enthousiast toe. Een gratis werkkracht die gratis voor nieuwe klanten werkt, dus. Wel zo handig. Toch is het geen veredelde stage, benadrukt hij. ,,Ik doe dit ook niet als een soort verkapte pr-stunt. Ik wil gewoon jong talent spotten en ze als het even kan hier houden."

Zijn drie rekruten van vorig jaar zijn ondertussen allemaal aan het werk. Betaald werk welteverstaan. Voor andere bedrijven helaas. Creemers: ,,Een van hen heb ik een contractvoorstel gedaan, maar hij koos voor iemand anders." Voor nu heeft hij nog plek voor twee mensen. De capaciteit is helaas beperkt. ,,Ik roep andere bedrijven uit de regio op zich aan te sluiten bij het project."