Reconstructie van inval shishalounge in Eindhoven: 60 man geboeid in zoektocht naar wapens

Het is druk deze vrijdag. Nog voor de avond moet beginnen is er al geen tafeltje meer te krijgen. Alles is gereserveerd. Binnen zitten zestig man: ze hangen aan de waterpijp of genieten van de muziek. Rond middernacht komt er aan de uitgaansavond in DéjaVù aan de Tongelresestraat echter van het ene op het andere moment een einde. Met dank aan een arrestatieteam dat de shishalounge binnenstormt.

Daar is voor de (veelal) onschuldige feestvierders geen ontkomen aan. Alle aanwezigen krijgen tiewraps om de polsen, hun schoenen gaan uit en ze worden gefouilleerd. Ze moeten hun identiteitskaart laten zien en naast hun gezicht houden voor een foto. Scooters worden gecontroleerd, kofferbakken doorzocht. De drastische maatregelen hebben alles te maken met de aanwijzing dat er in de horecazaak misschien vuurwapens zijn.

Die worden trouwens niet gevonden, hoe grondig de politie vrijdagnacht ook zoekt. Het signaal van de vuurwapens komt van twee klanten, het zou om een stelletje gaan, die twee dagen voor de inval in de shishalounge slachtoffer werden van mishandeling. Poging tot zware mishandeling noemt justitie het later. Verder ging het om bedreiging en zou een van hen zijn vastgehouden in de horecazaak.

Vergelding

De reden van de mishandeling blijft onduidelijk. Onder bezoekers van de shishalounge wordt een link gelegd met de drie jongemannen uit Eindhoven en Valkenswaard die eind januari omkwamen in een drugslab in het Belgische Eksel. De mishandeling zou bedoeld zijn als vergelding voor de dood van de jongens, die vaste klant waren bij DéjaVù. De daders dachten dat de man die ze mishandelden iets te maken had met het drugslab. Dat bleek niet te kloppen. De politie houdt zich enigszins op de vlakte over de achtergronden. Over een eventueel verband tussen de doden in het drugslab en de mishandeling, zegt zij: "Daar hebben wij op dit moment geen aanwijzingen voor."

Terug naar de inval. Van alle aanwezigen verdwijnt er één geblinddoekt achterin een politiebusje. Naar verluidt gaat het om de bedrijfsleider van de shishalounge. Een tweede aanhouding volgt een dag later. Dan spoort de politie een 28-jarige Limburger op, die betrokken zou zijn geweest bij de mishandeling. De politie rekent hem zondag in op de Venuslaan in Eindhoven. Beide verdachten zitten nog vast, hun voorarrest werd deze week verlengd met veertien dagen. De inval is er eentje van ongekend machtsvertoon. Behalve de tientallen arrestatieteamleden zijn de nodige agenten op de been en is er een groep ambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Volledig scherm In de shishalounge werden alle 60 aanwezigen geboeid met tiewraps toen daar een arrestatieteam binnenviel. © Bert Jansen

Klachtenregen

Het heeft behalve met de mishandeling wellicht ook te maken met de voorgeschiedenis. DéjaVù heeft, zoals wel meer shishalounges, een bedenkelijke reputatie. Toen de horecazaak drie jaar geleden de deuren opende, was dat meteen ook het startpunt van een klachtenregen van omwonenden. De ergernis varieert van een luidruchtige quad waarop bezoekers om de beurt een rondje door de buurt scheuren tot rondslingerende lachgaspatronen. De stoep naast de horecazaak staat geregeld vol met auto's en scooters. De overlast is een stuk minder geworden nadat de gemeente de boel vanaf de zomer geregeld kwam controleren.

Verder zijn er vermoedens van drugshandel voor de deur. Gezien het strafblad van de bedrijfsleider is dat niet ondenkbaar. Hij werd in de zomer van 2017 nog veroordeeld voor het aansturen van een groep dealers die rondreden met bolletjes cocaïne en heroïne. In het vonnis wezen de rechters destijds op zijn dertien bladzijdes tellende criminele cv vol met name drugsgerelateerde veroordelingen.

Angst

Behalve ergernis is er angst onder omwonenden. Een paar maanden terug zou de gevel van de shishalounge onder vuur zijn genomen. Bewoners hoorden middenin de nacht schoten. Toen de volgende ochtend de rolluiken bij DéjaVù omhoog gingen, werd een groot gat in een van de ramen zichtbaar. De ruit werd meteen vervangen. Verder zou begin 2017 meerdere keren brand zijn geprobeerd te stichten.

"Dat laatste is bij ons niet bekend", reageert een woordvoerder van de politie. "Wel hebben we in het verleden een melding gehad dat er knallen zijn gehoord. We hebben nooit vast kunnen stellen of er daadwerkelijk is geschoten." Zoals er bij de inval ook niet kon worden vastgesteld dat er wapens in de shishalounge aanwezig waren. Ondanks de grootschalige politieactie was de DéjaVù de volgende dag al weer gewoon open.