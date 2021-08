Reconstructie van zwaar ‘wheelie-ongeluk’ op Leenderweg: politie bootst doorschuiven motor na

Midden op de Leenderweg ligt zondagmorgen een kluwen aan metaal van wat ooit een fiets was. Het witte frame is alle kanten op gebogen, de twee wielen hangen er verloren bij. Het is de fiets van de vrouw die in juni tijdens het oversteken omver werd gereden door een motorrijder. Motor en fiets raakte daarbij in elkaar geklemd en schoven gezamenlijk nog zeker honderd meter over het asfalt.