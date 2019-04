Reconstructie: zo werd de vermeende ‘rasta-overvaller’ gepakt door de politie in Eindhoven

EINDHOVEN - De Eindhovenaar (51) die wordt verdacht van talloze overvallen in Woensel liep tegen de lamp toen hij nog even boodschappen ging doen nadat hij voor de zoveelste keer had toegeslagen. Ook opvallend: na de overval op een casino in Oss pakte hij de trein naar Eindhoven.

In verschillende supermarkten in Eindhoven-Noord zaten de agenten al klaar voor hem, zoals ze in drietallen al avonden achter elkaar klaar zaten. Eentje verkleed als vakkenvuller in de winkel, twee onopvallend buiten de deur. En opeens zagen ze hem. Niet met een wapen of met de dreadlocks die slachtoffers zo vaak beschreven. Hij kwam de Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat dan ook niet overvallen. Hij laadde gewoon zijn mandje vol met boodschappen.

Tijdens een avond voor slachtoffers van de overvallen in Eindhoven, reconstrueerde de recherche maandagavond hoe ze de vermoedelijke ‘rasta-overvaller’ wist te pakken. „Omdat ik vind dat jullie het recht hebben om dat te weten”, zei Jan de Laat, die als teamleider recherche belast was met het onderzoek. Hij en zijn manschappen zijn overtuigd dat zij met de arrestatie tot wel tien overvallen hebben opgelost.

Door de vingers geglipt

Terug naar half maart. De serie-overvaller van Woensel is de politie, die met tientallen agenten op hem jaagt, al een paar keer door de vingers geglipt. Bijvoorbeeld door interieurwinkel Casa te overvallen in plaats van zijn gebruikelijke doelwit: de supermarkt. Een dag later wijkt de man al even verrassend uit naar Oss om daar op 16 maart Jack’s Casino te overvallen.

Als De Laat vanuit Oss een telefoontje krijgt dat het signalement overeenkomt met dat van de rasta-overvaller, gaat het ineens razendsnel. Zo worden de camerabeelden van de treinstations in Oss en Den Bosch bekeken. Het vermoeden is dat de overvaller – die altijd te voet of op de fiets vluchtte – met het openbaar vervoer terug naar Eindhoven komt.

Opvallende bagagedrager

Anderhalf uur na de overval in Oss ziet een undercover-agente hem de Plus-supermarkt binnenlopen. Het is de opvallende bagagedrager van zijn fiets die hem verraadt. Als hij de winkel verlaat, spreekt de agente hem aan en vraagt om zijn identiteitskaart. Daarna mag hij gaan. Terwijl hij stiekem wordt gevolgd, levert zijn naam allerlei hits op in de politiesystemen. Bovendien staat hij op de camerabeelden van het station in Den Bosch, waar hij vlak na de overval op de trein naar Eindhoven stapte.