Recordaantal bezoekers voor Steendrukmuseum Valkenswaard

In totaal bezochten meer dan 7.200 personen het museum. In de ruim 17 jaar dat het museum bestaat was het aantal bezoekers nog nooit zo hoog. Dat succes is mede te danken aan de twee tentoonstellingen ‘Natuurgetrouw getekend’ met de mooiste prenten van Theo van Hoytema (1863-1917) en ‘Uitgelicht! Kunst in de Philips reclame’. Deze laatste expositie is nog tot 20 januari 2019 te bezichtigen.