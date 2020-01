Recordbedrag geïncasseerd en 21 verbalen uitgeschreven bij ‘patsercontrole’ in Woensel

Héctor Moreno op visite bij PSV in Qatar: ‘Zwol­le-uit hét moment van mijn carrière’

16:34 Bij de training van PSV in Qatar was voormalig speler Héctor Moreno vrijdag een graag geziene gast. De verdediger speelt tegenwoordig voor Al-Gharafa, dat op de vierde plek staat in de nationale voetbalcompetitie van Qatar. Moreno begroette en omhelsde een aantal voormalige ploeggenoten en sprak lovende woorden over team-manager Mart van den Heuvel.