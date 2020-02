Recreatie en natuur op grote hoogte in Eindhoven

Design­beurs Milaan verplaatst naar juni vanwege uitbraak coronavi­rus

16:27 EINDHOVEN - De grootste en belangrijkste meubelbeurs ter wereld, de Salone del Mobile in Milaan, is verplaatst van half april naar de week tussen 21 en 26 juni. De reden voor de verplaatsing is de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië. Dat heeft de burgemeester van de domstad dinsdagavond bekend gemaakt.