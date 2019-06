Rector magnificus TU Eindhoven over het aanstellen van alleen vrouwen: 'Het is jammer maar nodig’

PollEINDHOVEN - Nood breekt wet, al is het besluit van de TU/e om voorlopig alleen vrouwen in wetenschappelijke banen aan te stellen niet tegen de regels volgens rector magnificus Frank Baaijens. Ongebruikelijk en voer voor discussie is het wel.

Nee rector Baaijens is niet verbaasd over de stroom aan positieve en negatieve reacties die het besluit van het college van bestuur heeft opgeleverd. Ook binnen de eigen gelederen is er verdeeldheid. Baaijens: ,,Iedereen is niet automatisch voorstander van positieve discriminatie. Rationeel maken we geen onderscheid tussen vrouw en man maar uit onderzoek blijkt dat we onbewust wel genderbias hebben. We hebben de afgelopen tien jaar van alles gedaan bij de TU/e, in streefcijfers maar ook bijvoorbeeld dat er twee vrouwen in elke benoemingsadviescommissie moeten zitten, maar het heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Het is jammer dat we dit moeten doen maar kennelijk is het wel nodig.”

Op dit moment is 16 procent van de hoogleraren werkzaam op de TU/e vrouw, in anderhalf jaar tijd moet dat 20 procent zijn. Om dat te bereiken mogen vanaf 1 juli alle vacatures het eerste half jaar voor vaste wetenschappelijke staf alleen door vrouwen ingevuld. Mag dat?

,,Ja bij een grote ondervertegenwoordiging in je personeel mag je een positieve actie ondernemen. De maatregel is getoetst tegen Europese wetgeving. We hebben een voorbeeld genomen aan twee andere universiteiten die gericht vrouwen werven. Rijksuniversiteit Groningen heeft het Rosalind Franklin Fellowship en in Delft bestaat het Technology Fellowship. Het unieke bij ons is dat wij álle vacatures het eerste half jaar van werving alleen voor vrouwen openstellen. Dat was in Delft niet zo.”

De vrouwelijke nieuwkomers binnen het zogeheten Irène Curie Fellowship-programma krijgen een startpakket op maat. Het TU/e-bestuur stelt uit eigen middelen voor elke Fellow een ton beschikbaar voor eigen onderzoek en er is een speciaal mentoringprogramma. Willen vrouwen wel op deze wijze aangenomen worden?

Poll Goed plan van de TU/e om alleen vrouwen aan te nemen

Eens (18%)

Oneens (82%)

Oneens (82%) ,,Ik hoop dat ze het als positieve stap zien. Natuurlijk moeten ze aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen en moet iemand passend zijn bij de functie. We hebben uitstekende vrouwelijke wetenschappers aan boord en we gaan ook op zoek via zoekcommissies. In het verleden waren die onbewust te veel op mannen gericht. Overigens is het beeld niet overal hetzelfde. Bij de faculteiten Bedrijfskunde, Bouwkunde en Industrieel Design werken meer vrouwelijke wetenschappers. Bij Elektrotechniek en Natuurkunde kijken we uitdrukkelijk naar vrouwelijke kandidaten. Verder houden we nadrukkelijk een vinger aan de pols om na te gaan hoe nieuwe vrouwelijke wetenschappers ontvangen worden. Als er negatieve signalen komen zullen we zeker ingrijpen.”

Maar wat als een gedroomde mannelijke kandidaat zich aandient?

,,Er is een uitzonderingsregel. Als een uitzonderlijk gekwalificeerde mannelijke kandidaat langskomt, dan kan er een uitzondering gemaakt worden. Daar moeten we dan in kleine commissie naar kijken. Maar in eerste instantie gaan we alleen met vrouwen in gesprek, de man moet dan een half jaar wachten ja.”

De 150 extra banen op de TU/e ontstaan door natuurlijk verloop (pensionering), groeiende studentenaantallen en doordat het huidige kabinet tot en met 2024 60 miljoen euro extra uittrekt voor onderzoek op het gebied van bèta en techniek. Vacatures waarvoor niet binnen een half jaar een goede vrouwelijke kandidaat gevonden is, worden opnieuw opengesteld, maar dan buiten het programma. Voor de heropenstelling geldt nog steeds dat de sollicitatiecommissie minimaal een vrouwelijke kandidaat en een mannelijke kandidaat moet voordragen. Al met al wil de TU/e dat minimaal de helft van alle nieuw aangestelde universitair docenten vrouw is.