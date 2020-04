Rector over schoolexamens: ‘Het is bijna een militaire operatie, maar met een vriendelijk gezicht’

Een schriftelijk examen klassikaal online afnemen, daar wagen scholen in de regio zich niet aan. De enige blik die je als surveillant kunt werpen in de kamers van al die afstuderende jongens en meisjes is via het smalle oog van de webcam op hun laptops. Dat is niet bepaald een waterdichte controle op spieken, zeker niet als je gelijktijdig ook de andere klasgenoten in de smiezen moet houden.



En dus laten middelbare scholen die hun schoolexamens nog niet hebben afgerond hun laatstejaarsleerlingen daarvoor gewoon naar school komen. Nou ja, ‘gewoon’. „Het is bijna een militaire operatie, maar met een vriendelijk gezicht”, zegt rector Claire Arts van het Eckartcollege in Eindhoven. „We vergelijken het met koeien die na de winter weer de wei in mogen. We voorkomen het samenklonteren bij de fietsenstalling door al vanaf de poort ondersteunend personeel in te zetten om ze de school in te leiden.”