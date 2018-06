Reed BMW die Miranda raakte te hard? Met 180 over Eisenhowerlaan voor reconstructie

De bestuurder van de BMW reed door nadat hij Licht had geraakt. De fietsster werd ernstig gewond achtergelaten. Een tweede auto, een Volkswagen, reed over haar fiets heen en reed ook door. Licht moest haar been laten amputeren door het ongeluk.



De Volkswagen werd later teruggevonden op de Boschdijk. Op de plek van het ongeluk werd de buitenspiegel van de BMW teruggevonden. De politie begon daarop een zoektocht naar de bestuurder. Hij meldde zich op het bureau, maar werd later in vrijheid gesteld. Hij bleef verdachte in de zaak.