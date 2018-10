Refresco Maarheeze krijgt 75.000 euro boete

Marathon Marathon Eindhoven: hele regio loopt zich warm

11:17 EINDHOVEN - In de aanloop naar het tweede weekend van oktober zijn er de afgelopen maanden en weken in de regio weer heel wat kilometers af-gelegd. Bloedserieus, aan de hand van een strak trainingsschema, of gewoon gezellig met klasgenoten in het park. Zaterdag en zondag vindt weer de Marathon Eindhoven plaats.