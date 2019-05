Regels voor kamerverhuur in Eindhoven mogelijk toch iets soepeler

,,Een goede balans tussen ruimte geven voor woningsplitsing omdat daar veel behoefte is in de stad en het tegengaan van overlast die veel mensen ondervinden van kamerpanden", zo noemde de wethouder het voorstel desgevraagd. Formeel hoeft dat alleen vastgesteld te worden door het college van B en W. Maar de gemeenteraad, die dinsdagavond werd bijgepraat, lijkt er volgende week toch ook nog zijn zegje over te willen doen. Bewoners die strijden tegen meer kamerpanden in hun wijk, zouden dan wellicht ook nog een keer hun mening kunnen geven.

De dinsdagavond als ambtelijk voorstel gepresenteerde regel komt in plaats van de eerder voorgestelde buffer van drie (binnen de Ring) of vijf (buiten de Ring) panden tussen twee per kamer of per etage verhuurde woningen. Alleen in de binnenstad, het winkelcentrum, gelden volgens dat voorstel geen beperkingen voor met name wonen boven winkels. In het Tramstraatkwartier en De Bergen geldt de 30 meter-regel wel.

Bij een nieuwe aanvraag wordt in het nieuwe voorstel vijftien meter aan alle kanten vrijgehouden, ook aan de overkant van de straat of aan de achterkant van een woning. Zodat woningen niet alsnog aan alle kanten omgeven worden door kamerverhuurpanden. Dat gaat dus over drie woningen ongeveer, ook buiten de Ring, waar aanvankelijk de vijfwoningenregel zou gaan gelden.

En dus concludeerden diverse raadsleden dat het om een verruiming gaat. Die gaat overigens niet iedereen ver genoeg. Vooral D66 en GroenLinks maken zich hard voor de kamernood onder studenten. Ook de VVD leek de nodige vragen te hebben bij de inperking van de vrijheid om woningen om te bouwen. PvdA en LPF wilden juist weten of dit niet tot meer overlast gaat leiden. De tweedeling in de gemeenteraad blijft dus bestaan.

Ambtenaren hebben een aantal zaken uitgezocht naar aanleiding van de behandeling van de regels in januari in de raad. Amersfoort hanteert de drie- en vijfwoningenbuffer, Tilburg een 50 meter-regel. Voordeel van het cirkelvoorschrift is ook dat die makkelijker uit te voeren is, achter de computer, digitaal, terwijl het voor de buffer nodig is om ter plaatse huizen te tellen. ,,En wat gebeurt er als er een kruising is in de straat of die weg de hoek omloopt, tellen we dan door of niet?", zo noemde hoofd Ruimtelijke Ordening Solange Beekmans maar enkele discussiepunten.

Voldoet een aanvrager aan de 30 meter-regel dan moet daarna toch nog een leefbaarheidstoets gedaan worden. Dat gebeurt door een ambtelijke commissie die in het nieuwste voorstel advies krijgt van een nieuw adviesorgaan, bestaande uit bewoners van buurten en verhuurders van panden. Enkele betrokkenen hebben dat opgericht. Mogelijk dat de groep ook een rol kan spelen bij het afgeven van een soort keurmerk voor bonafide verhuurders. Het orgaan krijgt waarschijnlijk van de gemeente een adviesfunctie die vergelijkbaar is met Trefpunt Groen Eindhoven als het om kapvergunningen en dergelijke gaat. Hoe precies, dat moet nog uitgewerkt worden. Ook welke status die groep heeft en wie er in kunnen zitten, is nog onduidelijk.

Overgangsregeling

Voor tot nog toe gedoogde panden (op basis van een uitspraak van de Raad van State uit 2007) en (semi-)illegale kamer- of etageverhuurders gaat een overgangsregeling gelden. Binnen een jaar kunnen zij een vergunning aanvragen op basis van oude afspraken, dus alleen met een leefbaarheidstoets. Wel krijgen ze dan een nieuwe vergunning, met ontbindende bepalingen als ze zich niet houden aan de leefregels en dergelijke. Nieuwe aanvragers krijgen die regels sowieso ook opgelegd.

