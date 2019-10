Regen houdt bezoekers DDW niet tegen

Helmondse leerlingen tijdens Dutch Design Week: ‘Even wennen aan drinkbare sla’

15:14 EINDHOVEN/HELMOND - Ooit geweten dat sla goed groeit door vissenpoep? Zes leerlingen van Helicon uit Helmond bewijzen dat tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. In negen dagen serveren zij naar verwachting een kleine tweehonderd kilo groenvoer in hun pop up saladbar.