Regio-burgemeesters eisen meer geld van kabinet

Het gaat om het geld dat de gemeenten krijgen uit het Gemeentefonds, hun grootste bron van inkomsten. De burgemeesters klagen dat het kabinet daar steeds minder geld in stopt, terwijl het aantal taken groeit dat gemeenten moeten uitvoeren.

Jeugdwet en Wmo

Zo werden de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 naar gemeenten overgeheveld, maar met te weinig geld dat nodig is voor uitvoering. Veel gemeenten leggen daar fors op toe en moeten daarom lokale lasten verhogen.

Verdeling

De VNG is in overleg met het kabinet over een nieuwe manier van verdeling van het Gemeentefonds over alle 355 gemeenten. Dit lijkt echter vooral voor kleine en middelgrote gemeenten nadelig uit te pakken.

In hun brief roepen de 21 regio-burgemeesters het kabinet op om niet alleen naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag. Zij schrijven in hun brandbrief dat voorzieningen als bibliotheken, theaters en zwembaden onder druk staan. ‘Het vlees is inmiddels echt van onze botten. We teren in op onze reserveposities‘.