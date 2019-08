Regio deelt zorgen in Eindhoven over stikstof

EINDHOVEN - Niet alleen Eindhoven is bezorgd over de voortgang van alle bouwplannen in de stad. De meeste steden in Zuidoost-Brabant delen de zorgen die in Eindhoven leven.

De zorgen over de gevolgen van de impasse in de stikstofregeling in Zuidoost-Brabant zijn groot. Niet alleen het Eindhovense gemeentebestuur is beducht voor de complicaties door die impasse. De meeste andere gemeentebestuurders delen die zorgen, zo blijkt uit een rondgang van deze krant langs de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Wat nu precies de gevolgen zijn van de vrijwel stilgevallen vergunningsverlening als gevolg van de stikstofimpasse, is echter bij lange na nog niet duidelijk, zo blijkt uit de reacties. De ene gemeente verwacht dat de impasse alleen maar zal leiden tot uitstel van het verlenen van bouwvergunning, zoals Deurne stelt. Maar bij andere gemeenten daarentegen zijn de zorgen en de onzekerheid groot.

Zo weet de gemeente Veldhoven nog steeds niet hoe het zit met de aanleg van de Kempenbaan-West. Daarover moet de Raad van State nog steeds een beslissing moet nemen.

Offensief

Gisteren meldde deze krant dat de het Eindhovense gemeentebestuur zeer bezorgd is dat het door de stad aangekondigde bouwoffensief in het gevaar komt door de stikstofimpasse. Die impasse is ontstaan doordat de Raad van State in mei het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft vernietigd.

Het PAS hield volgens de RvS te weinig rekening met de natuur. Daardoor is langzaam maar zeker het verlenen van bouwvergunningen stil komen te liggen. Zo ging er in Budel een streep door het bestemmingsplan voor de aanleg van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck.

In Eindhoven vreest het gemeentebestuur voor vertraging of het op losse schroeven komen te staan van bouwplannen in het stadscentrum. Met dat bouwoffensief moet er een einde worden gemaakt aan de woningnood in de stad.

Inspanningen

Helmond daarentegen voorziet geen beperkingen bij de uitvoering van de bouwplannen die de stad heeft. Er is al een inventarisatie gemaakt. ,,Op basis van kennis en ervaring met berekeningen van de stikstofuitstoot verwachten we wel dat er extra inspanningen nodig zijn om de plannen uit te kunnen voeren", aldus een woordvoerder.

De meeste andere gemeenten zijn echter nog niet zo ver. Zij wachten op nadere informatie over de regels van het ministeries, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) of de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob).