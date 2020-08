Regio Eindhoven-Helmond: voorlopig geen mondkapjesplicht of nachtklok

EINDHOVEN - Voorlopig komt er geen mondkapjesplicht in drukke gebieden noch een nachtklok voor de horeca in de regio Eindhoven-Helmond. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ziet daar nog geen aanleiding toe.

Wel stelde plaatsvervangend voorzitter burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard (burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is nog met vakantie) de nieuwe noodverordening vast waarin de nieuwe regels vastgelegd worden voor de horeca en studentenintroducties. Dat betekent dat vanaf nu ook in deze regio geldt dat reserveren verplicht is op terrassen, net als het inschrijven van de gasten om ze later eventueel terug te kunnen vinden als er sprake is van een coronabesmetting.

De nieuwe regels zijn donderdag aangekondigd door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van volksgezondheid. Die moeten dan altijd door de veiligheidsregio's vastgelegd worden in een verordening, zoals als er nog geen landelijke wetgeving is. Die is wel in de maak.

Volledig scherm Markt Eindhoven; de regels op een rijtje. © Kees Martens/DCI Media

In Eindhoven ging dit weekeinde het gerucht dat burgemeester Jorritsma met een verdergaande maatregel zou komen: het opleggen van een nachtklok. Dat betekent dat horecazaken leeg zouden moeten zijn, bijvoorbeeld om middernacht. Maar daar is nu nog geen sprake van, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO). ,,Al hoort een avondklok tot de mogelijkheden die veiligheidsregio’s krijgen om te handhaven.”

Volledig scherm © DCI Media

Pak van zijn hart

Volgens voorzitter Ruud Bakker van de Eindhovense horeca is dat een pak van zijn hart. ,,Het scheelt toch een hoop als je om middernacht dicht moet.” Volgens Bakker is er dinsdag overleg in de horeca om besluiten te nemen over de nieuwe maatregelen. ,,Die gaan we waarschijnlijk gewoon volgen; hopelijk kunnen we de nieuwe opleving van het aantal besmettingen dan in de kiem smoren. Inderdaad, we moeten ook wel. Gelukkig gebeurt dat in goed overleg met de gemeente.”

In Helmond zei voorzitter Peter van den Heuvel van de horecavereniging dit weekeinde al dat hij verwacht dat leden de regels gaan volgen, ieder op zijn eigen manier. In Eindhoven willen ze daar wel gezamenlijke afspraken over maken.

Volledig scherm Mondkapjes verplicht in sommige delen van Amsterdam. Eindhoven en Helmond zijn daar nog niet aan toe. © DeOndernemer

En ook een mondkapjesplicht, door burgemeesters/veiligheidsregio's in te stellen voor bepaalde gebieden en gedurende bepaalde tijden, is ‘nog niet aanstaande’, aldus de zegsman.

‘Of andere maatregelen ingevoerd gaan worden, hangt af van de ontwikkelingen. Mogelijk worden er lokaal aanvullende maatregelen genomen vanwege (bijvoorbeeld) het niet kunnen waarborgen van 1,5 meter afstand, of een toenemend aantal besmettingen. Daar is nu nog geen reden toe. Er staat geen set maatregelen klaar, het betreft maatwerk zodra de situatie daar om vraagt’, zo luidt het schriftelijke antwoord op vragen van deze krant.

Volledig scherm Markt in Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media