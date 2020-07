Regio Eindhoven-Helmond wil 48 miljoen van rijk voor versnellen woningbouw

Dat hebben de wethouders Yasin Torunoglu van Eindhoven en Caroline van Brakel van Nuenen namens het Stedelijk Gebied Eindhoven bekend gemaakt. Het gaat om bouwprojecten in Eindhoven, Helmond, Best en Geldrop. De regio doet een beroep op de pot die het Rijk op Prinsjesdag beschikbaar heeft gesteld om de woningbouw in het land een extra impuls te geven.

Minister Kajsa Ollongren heeft nu 380 miljoen euro beschikbaar, later volgt de rest van het miljard euro dat is uitgetrokken. Binnen tien weken verwachten de wethouders de uitslag. En als die negatief is? ,,Dan worden de woningen misschien ook gebouwd, maar waarschijnlijk veel later", aldus Torunoglu. Ook is duidelijk dat dan de bouw van goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen dan heel moeilijk haalbaar is in veel projecten.

Volledig scherm De Castiliëlaan in Eindhoven met hier nog het voormalige azc de Orangerie dat inmiddels is afgebroken. Hier moet met rijksgeld de bouw van zo'n 700 'tijdelijke' sociale huurwoningen mogelijk gemaakt worden. © Google Maps

Het gaat in Eindhoven over zo'n 700 tijdelijke woningen van woningcorporaties aan de Castiliëlaan, 850 woningen op de Kop van de Kennedylaan (aan beide zijden van de Dommel, op de locatie van het KPN-gebouw en het houten gebouw The Dutch Mountains) en over 900 woningen in het Emmasingelkwadrant (op de plek van het gestripte voormalige Philipsgebouw aan de Vonderweg bijvoorbeeld). Helmond heeft een project met 900 woningen in centrum-noord in gediend, Geldrop 800 woningen in het centrum en Best de 880 woningen in Aarlesche Velden.

Volledig scherm Impressie van het gebouw de Dutch Mountains dat in Eindhoven moet verrijzen. Het is een van de projecten die met rijksgeld versneld zouden moeten worden. © The Mountains Corporation

Wethouder Van Brakel benadrukt dat daarmee een breed pakket aan verschillende soorten woningen voor verschillende doelgroepen wordt aangevraagd. En volgens Torunoglu is bijzonder aan de regionale aanvraag dat die gezamenlijk gebeurt door de gemeenten. ,,En wij zijn de enige regio die ook tijdelijke woningen inbrengt, aan de Castiliëlaan. Daardoor kunnen we woningzoekenden ook op korte termijn iets bieden, want die kunnen er binnen een jaar staan.” Zonder bijdrage van het Rijk is dat project niet haalbaar omdat de kosten dan over maximaal vijftien jaar uitgesmeerd mogen worden. Met het geld van Ollongren kan dat over 30 jaar.

Volledig scherm In de nieuwbouwwijk Berckelbosch in Eindhoven wordt in allerlei fasen gewerkt aan woningen. © Michel Theeuwen

Het geld kan gebruikt worden voor verschillende zaken, zoals het uitkopen van een pluimveebedrijf in Geldrop voor de stikstofbalans, de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur aan de Fellenoord en het financieren van woningen zodat die betaalbaar blijven zoals in het Emmasingelkwadrant. Dat wil zeggen onder de koopprijs van de Nationale Hypotheek Garantie (310.000 euro) en 1000 euro huur. Tegenover de rijksbijdrage staan ook bijdragen van de gemeenten of corporaties, het gaat hier om zogenaamde co-financiering. Dus in totaal is er bijna 100 miljoen euro nodig om deze zes plannen te realiseren.

27.000 woningen in totaal

Het zijn geen nieuwe projecten, zeggen de wethouders. ,,Maar we kunnen met het geld van de Woningbouwimpuls deze projecten naar voren halen. We hebben in de Woondeal met het Rijk afgesproken dat we 27.000 woningen bouwen de komende vijf jaar. Die plannen liggen er ook en die gaan gewoon door. Deze zes projecten kunnen we hiermee eerder en betaalbaar bouwen", aldus Van Brakel. Voor het tweede deel van de woningbouwgelden bereidt de regio ook weer een aanvraag voor. Die moet in november ingediend worden.