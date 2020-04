Regio Eindhoven loopt ook twee weken voor op de woningmarkt

Opnieuw brand bij kringloop­win­kel Emmaus in Eindhoven: ‘Waarom hebben ze het op ons gemunt?’

21:08 EINDHOVEN - ,,Niet weer!” Dat was de eerste reactie van Fred Molendijk toen hij hoorde dat er opnieuw brand woedde bij kringloopwinkel Emmaus. Dinsdagnacht was het niet het pand dat in brand stond, maar moest een bakwagen van de kringloopwinkel het ontgelden ,,Dit is een bewuste actie", denkt de penningmeester.