Regio Eindhoven steunt zorgaanbieders

De brief van Eindhoven is gericht aanbieders die Wmo-zorg bieden aan Eindhovenaren. Daarnaast is hij gericht aan alle aanbieders die kinderen en jongeren helpen in Eindhoven en de tien gemeenten waarvoor Eindhoven jeugdzorg inkoopt. De brief is daarom ook namens hen gestuurd: Best, Oirschot, Veldhoven, Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard. Met de brief spreken gemeenten hun waardering uit voor het werk dat zorgmedewerkers verzetten: ‘We vinden het heel belangrijk dat de vitale zorginfrastructuur op peil blijft. Wij waarderen de enorme inzet die door uw professionals en vrijwilligs geleverd wordt in deze bijzondere tijd! Het is belangrijk om de zorg aan kwetsbare inwoners in deze ingewikkelde tijd te kunnen blijven leveren. Maar ook om dit te kunnen blijven doen in de periode ná het virus.’