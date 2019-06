Regio Eindhoven stopt met ADHD-medicatie via ziekenhuizen

Doek valt voor ‘su­per-Chi­nees’ Blauwe Lotus

21 juni EINDHOVEN - Een Aziatisch restaurant dat in tientallen jaren een ware cultstatus in Eindhoven opbouwde, gooit de handdoek in de ring. De Blauwe Lotus in het Philips Stadion sluit de deuren per 1 juli. Dat bevestigde een woordvoerder van PSV vrijdagmiddag desgevraagd.