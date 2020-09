Regio Eindhoven trekt financiële experts uit Randstad

De vraag naar financiële experts zoals accountants en controllers in de regio Eindhoven groeit. Het aantal vacatures in de regio is ondanks de coronacrisis in het eerste half jaar met ruim 20 procent gestegen ten opzichte van het eerste half jaar in 2019.

Ondanks een dip in april en mei steeg het aantal vacatures van 657 naar 793, meldt de Eindhovense vestiging van werving- en selectiebureau Robert Walters op basis van cijfers van de vacaturewebsite Jobfeed. Een toenemend deel van die vacatures wordt ingevuld door financiële experts uit de Randstad.

Doorschuiven

De stijging van het aantal vacatures in de financiële sector in de regio Eindhoven heeft volgens Guy de Wilde van de Eindhovense vestiging van Robert Walters meerdere redenen. ,,Enerzijds komen er banen bij omdat bedrijven zich in de regio vestigen. Er zijn bedrijven die groeien, ook in deze tijd, terwijl bedrijven waarbij het minder gaat via analyses grip proberen te krijgen op hun situatie."

Anderzijds, stelt De Wilde, ontstaan er ook vacatures omdat mensen doorschuiven. ,,Ze maken de overstap naar een ander bedrijf, waardoor een vacature ontstaat bij de oude werkgever."

Een deel van de vacatures is lastig in te vullen, omdat er in de regio schaarste is op de arbeidsmarkt op het gebied van financiële experts. Studenten en net afgestudeerden trokken vaak naar de Randstad. ,,Het merendeel van de vacatures in de regio wordt ingevuld door mensen die al in de regio werken. Niet alle vacatures kunnen zo worden ingevuld. Er moeten mensen van elders komen. De instroom uit het buitenland is vanwege corona kleiner, omdat reizen lastiger is."

Zonder link

Om de vacatures in te vullen, wordt er nu vaker naar de Randstad gekeken en mensen die daar wonen, willen hier werken. De Wilde: ,,Het beeld bestond eerst dat als je carrière wilde maken, je daar moest zijn."

Inmiddels ziet De Wilde een ander beeld. ,,We zagen al dat mensen die hier wonen, maar in de Randstad werkten, een baan dichterbij huis gingen zoeken. Daarnaast maken meer mensen vanuit de Randstad de keuze om in deze regio te komen werken. Dat waren in eerste instantie mensen die een band hadden met Noord-Brabant, omdat ze er vandaan kwamen maar vanwege hun studie naar de Randstad waren vertrokken. Nu komen er ook mensen zonder link met de regio hiernaartoe."