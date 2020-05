Regio Eindhoven trekt zorgaanbestedingen in vanwege corona

Spelers en trainers in betaald voetbal kunnen via richtsnoer inleveren: alle bedragen op een rij

16:19 Er is een akkoord tussen alle belangenbehartigende organen in het betaald voetbal over een mogelijke salarisverlaging. Met het donderdag uitgebrachte richtsnoer van de spelersvakbonden VVCS, ProProf, vakvereniging CBV (coaches) en werkgeversorganisatie FBO (clubs) kunnen clubs in het betaald per direct in overleg met hun spelers en andere technische medewerkers. Essentie in de regeling is dat naar draagkracht wordt ingeleverd, via een progressief stelsel.