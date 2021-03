Regio-GGD ziet kindvriendelijke test niet zitten; ouders houden bange kinderen onnodig thuis

Kabinet trekt 16 miljoen uit voor startups TU/e

23 maart EINDHOVEN - Het kabinet trekt dit jaar in totaal 24 miljoen euro uit om startups versneld en beter in de markt te zetten. De TU/e in Eindhoven krijgt daarvan een flink deel: 16 miljoen, voor startups in kunstmatige intelligentie en medische technologie.