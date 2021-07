Regio merkt weinig van wateroverlast: vooral ondergelopen kelders, ook de piek zal zaterdag geen problemen opleveren

Oirschotse militairen en brandweer uit regio Helmond verlenen bijstand in Limburg

14:30 Tachtig militairen van de 13e Lichte Brigade uit Oirschot en 28 brandweerlieden van korpsen uit Asten, Helmond, Maarheeze, Mierlo en Leende verlenen sinds vannacht bijstand in delen van Limburg waar gekampt wordt met zware wateroverlast door hevige regenval. ,,Ze staan tot hun middel in het water in Valkenburg.”