Regio naar ‘zorgelijk’, horeca voelt de bui al hangen: ‘We worden onevenredig hard geraakt’

EINDHOVEN - Ook in Brabant-Zuidoost gaat het risiconiveau naar ‘zorgelijk’, zo melden bronnen in Den Haag. Of ook hier de horeca eerder dicht moet, is nog de vraag. De veiligheidsregio houdt de kaken vooralsnog stijf op elkaar.

Tussen hoop en vrees, zo wachten horeca-ondernemers in de regio af welke maatregelen er genomen gaan worden. Moeten cafés hier straks, net als in delen van de Randstad en Utrecht, ook om 01.00 uur dicht en komt er ook hier een verbod op bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen?

Dat besluit is in eerste instantie aan de veiligheidsregio. Ook een burgemeester mag voor de eigen gemeente aanvullende maatregelen nemen en het kabinet mag ingrijpen als de volksgezondheid in het geding is. ‘Welke lokale maatregelen in een regio of stad passend zijn, hangt af van de situatie’, zo schrijft de rijksoverheid op haar website. ‘Komen er veel toeristen of juist weinig? Zijn de straten breed of smal en houden mensen zich goed aan de regels.’

Sluiten kan averechts effect hebben

Ruud Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven hoopt op maatwerk. ,,Dit is een andere regio dan de Randstad. Minder druk en minder toeristen bijvoorbeeld. Dat er iets moet gebeuren snappen we maar het vroeger sluiten van de horeca kan ook een averechts effect hebben. Als cafébezoekers na sluitingstijd massaal thuis verder gaan bijvoorbeeld. Verreweg de meeste besmettingen vinden daar plaats. We hebben veel overleg gehad met de gemeente en donderdag horen we waarschijnlijk meer.”

Veel ondernemers voelen de bui echter al hangen. ,,Er moet iets gebeuren dus dan moet de horeca er weer aan geloven”, aldus Geert Blenckers die in de regio twaalf horecazaken exploiteert. ,,Zo is het tot dusver iedere keer gegaan en dat is enorm frustrerend. Bouwmarkten, supermarkten en sportscholen, overal drommen mensen samen maar de horeca moet de klappen weer opvangen. We worden onevenredig hard aangepakt, keer op keer. Dat er iets moet gebeuren, prima. Maar dan wel over de hele linie. Ons een paar uur eerder sluiten heeft geen enkele zin. Corona is niet pas na 1 uur 's nachts besmettelijk.”

Volledig scherm Helmond- Geert Blenckers voor een van zijn zaken © Rene Manders/DCI Media

De Brabantse Veiligheidsregio’s willen zogezegd nog niets kwijt over de verhoging van het risiconiveau. ,,We zien ook dat de besmettingen oplopen, maar weten nog niet wat dat betekent”, stelt een woordvoerder van Brabant-Zuidoost in een kort statement.

Verregaande gevolgen voor de horeca

Een nieuwe reeks verregaande maatregelen zal verregaande gevolgen hebben voor de horeca, zo denkt Ruud Bakker. ,,Iedereen is na de vorige sluiting net weer een beetje op adem maar er zit nog geen vet op de botten om dit op te vangen.” Ook Tom van Brussel van de horecavereniging Stratumseind ziet het somber in. ,,Hier begint de stapavond om 23.00 uur en mensen komen echt niet eerder als we vroeger dicht moeten. Ik hoor mijn bezoekers nu al zeggen dat ze dan wel thuis een feestje gaan bouwen. Dat lijkt me toch ook niet de bedoeling van nieuwe maatregelen. Natuurlijk is gezondheid het allerbelangrijkst maar het zou fijn zijn als er eens verder gekeken wordt dan alleen naar de horeca.”

Dat vindt ook collega-ondernemer Geert Blenckers. ,,We hebben het in de horeca best aardig op orde en er wordt volop gecontroleerd op naleving van de regels. En dan zie ik op televisie stadions waar het publiek in de polonaise staat. Leg het mij maar uit?” Blenckers heeft weinig geloof in maatwerk voor deze regio. ,,Het beleid is nu al onbegrijpelijk, laat staan als er in iedere veiligheidsregio andere regels gaan gelden. Het is nu september en als we eerder dicht moeten, zal dat voor langere tijd zijn. Ze helpen de natte horeca helemaal om zeep.”