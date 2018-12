Regiobrandweer Zuidoost-Brabant bezuinigt zes ton in 2019

Ook wordt voorgesteld om per jaar een ton minder uit te trekken voor projecten in het kader van ‘brandveilig leven’. Voor voorlichting over brandpreventie, bijvoorbeeld op scholen, is nu een jaarlijkse pot van drie ton beschikbaar. De afgelopen jaren werd dit budget niet opgemaakt; jaarlijks bleef ruim een ton over. Of deze ingreep ook doorgezet wordt, is afhankelijk van een evaluatie van de grote bezuinigingsronde over de afgelopen jaren die nog moet volgen.