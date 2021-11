Regiogemeenten bezorgd over controle op ernstige misstanden bij zorgaanbieders

EINDHOVEN - Gemeenten in de regio zijn bezorgd over de toekomst van het toezicht op mogelijke misstanden bij aanbieders van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding en beschermd wonen. De GGD Brabant Zuidoost stopt met het zogenoemde calamiteitentoezicht maar wie het daarna gaat doen, is nog een groot vraagteken.

Zorgwethouders uit de regio begrijpen dat de GGD stopt maar hebben meer tijd gevraagd om een alternatief te vinden. Directeur Thieu Smeets van GGD Brabant Zuidoost heeft daarom woensdag beloofd het toezicht te blijven uitvoeren tot er een andere toezichthouder is gevonden, mogelijk pas eind volgend jaar.

Hele keten tegen het licht

Gemeenten kijken onder andere naar GGD’s uit andere regio’s die de rol kunnen overnemen. In de zoektocht naar een nieuwe toezichthouder overwegen ze ook een uitbreiding van het toezicht. ,,Het is goed om de hele keten tegen het licht te houden’’, aldus de Astense wethouder Janine Spoor woensdag in overleg met de GGD.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op aanbieders van niet-medische zorg die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het toezicht op calamiteiten zoals bijvoorbeeld geweld of misbruik is daar een heel klein onderdeel van. Gemiddeld komt de GGD Brabant Zuidoost zeven keer per jaar in actie en dit jaar zelfs nog geen enkele keer.

Quote Het kan zijn dat we geen alterna­tief hebben en geen toezicht hebben. En dan? Daar heb ik zorgen over Wethouder Esthet Langens van Oirschot

De GGD wil van de taak af omdat het aantal zaken te gering is om expertise op te bouwen. Het kost te veel tijd om kennis op peil te houden en kwaliteit te bieden. De GGD Brabant Zuidoost heeft slechts één parttime toezichthouder beschikbaar. ,,Het is een kleine kruimel in het totale toezicht maar wel een belangrijke’’, aldus Spoor. ,,Als er een calamiteit is, moet je daar direct op kunnen inspelen.’’

Te snel

De GGD heeft voorgesteld om per 1 maart 2022 te stoppen met het calamiteitentoezicht. Voor de 21 regiogemeenten komt dat te snel.

,,Het kan zijn dat we geen alternatief hebben en geen toezicht hebben. En dan? Daar heb ik zorgen over’’, zei de Oirschotse wethouder Esther Langens. ,,Ik ben er angstig voor dat we straks een hiaat hebben: we moeten voorkomen dat de GGD stopt zonder dat we een alternatief hebben’’, aldus wethouder Mieke Theus van Valkenswaard. ,,We moeten een goede overgang organiseren’’, voegde de Eindhovense wethouder Renate Richters toe. Zij hoopt dat de 21 gemeenten samen uitkomen bij één nieuwe toezichthouder.

De Veldhovense wethouder een GGD-voorzitter Mariënne van Dongen benadrukt dat geld niet het probleem is.

Sinds begin dit jaar zijn gemeenten verplicht om calamiteitenonderzoeken te publiceren. De GGD Brabant Zuidoost is dat ook van plan. Omdat er dit jaar nog geen calamiteiten zijn geweest is dat tot dusver nog niet gebeurd.