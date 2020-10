Regiogemeenten zetten eerste stap naar omscholing personeel dat baan verliest door coronacrisis

Omscholing is een van de drie pijlers uit de herstelaanpak die aan het begin van de coronacrisis in de steigers is gezet. Recent is definitief groen licht gegeven om in totaal 2 miljoen euro uit te trekken. Met de steun van andere overheidspartners zoals het kabinet en de provincie denken de regiogemeenten het bedrag te verdubbelen of verdriedubbelen, zei wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven gisteren in een toelichting.