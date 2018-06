Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: Opa Klijzing had er tabak van

Foto van vorige week

En dan de foto van vorige week. Hoog bezoek voor deze verzameling, naar het schijnt, Philipsmannen. Niemand minder dan de wereldkampioen pijproken opa Klijzing is hier toeschouwer tijdens een lokaal wedstrijdje pijproken. Waar en wanneer de foto precies gemaakt is blijft onduidelijk maar behalve opa Klijzing (met het zwarte hoofddeksel) was ook Jan Rooymans van sigarenzaak Rooymans Muller aanwezig. Op de foto is Rooymans de man die lachend klokt hoe lang de heren de vlam in hun pijp weten te houden.

Opa Klijzing uit Purmerend (zijn echte voornaam is onbekend) werd wereldkampioen pijproken op 17 april 1952. Tijdens een wedstrijd van zijn pijprokersvereniging De Gesellighe Dampkring wist Klijzing zijn pijp met 3,3 gram tabak liefst 92 minuten en 18 seconden brandend te houden, zo is te zien in het Polygoon journaal van die dag. Stoppen kun je het best op je hoogtepunt, moet de beste man gedacht hebben want na afloop gaf Klijzing aan er 'tabak van te hebben' om zich vervolgens terug te trekken uit het wedstrijdcircuit. Zijn record bleef niet erg lang overeind. Een verbetering van de Deen Paul Lausten begin mei werd nog als ongeldig bestempeld maar later die maand wist ene heer Slof in Leeuwarden 17 minuten langer te genieten van zijn pijp.