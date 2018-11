Regionaal Historisch Centrum zoekt verhalen achter de foto's: Kleuterschool Koningin Juliana in Eindhoven werd de Kabouterberg

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Allereerst de nieuwe foto. Kleuterschool Koningin Juliana in 1964. Het gaat hier waarschijnlijk om het voormalige schooltje aan de Welschapsedijk in Eindhoven, later omgedoopt tot De Kabouterberg. Wie staan er op de foto's of wie heeft zelf nog verhalen over de school? En vanwaar eigenlijk de naamswijziging? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Concours d'Elegance in de Hermanus Boexstraat.

Concours d’Élegance

En dan de foto van de vorige aflevering. Vorige week kwamen de foto's van een kapdemonstratie in de Philips Schouwburg voorbij in deze serie. De beelden riepen echter geen herinneringen op bij lezers. De vraag is overigens wat Van Mierlo met de Philips Schouwburg bedoelde? De Philipszaal van het Parktheater of wellicht een zaal in het Philips Ontspannings Centrum (POC)?

Het gebrek aan reacties biedt ons de gelegenheid om nog even terug te kijken op een eerdere aflevering. Die over het Concours d’Élegance in de Eindhovense Hermanus Boexstraat. Na de publicatie van het verhaal hierover meldde de dame die op de foto in de auto zit zich alsnog bij de redactie.

Peugeot 403

Het was de inmiddels 80-jarige Els van der Vorst uit Stiphout die in 1957 lachend in de lens van de camera kijkt. De auto waarin ze rijdt kwam uit de Peugeotgarage van haar man Toon. Die was door de ondernemers die de opening van de Hermanus Boexstraat organiseerden gevraagd om een mooie auto en dito dame te regelen.

Het toeval wilde dat Van der Vorst zo'n auto in zijn garage had staan. Een Peugeot 403 cabrio die nog afgeleverd moest worden aan een klant, werd nog eens extra opgepoetst voor de parade. ,,En die mooie dame had ik al thuis zitten”, doelt Van der Vorst op zijn destijds 20-jarige vrouw Els.

Bijzondere oogarts

Achter de auto zelf zit overigens nog een bijzonder verhaal. De koper was namelijk de Helmondse oogarts Verrijp en dat was op z’n minst een markant persoon. Zo hield Verrijp zijn spreekuur altijd in de nacht. Van der Vorst: ,,Vraag me niet waarom maar zo werkte de man blijkbaar. Op een nacht werd ik gebeld of ik langs wilde komen om over een nieuwe auto te praten. Ik kom rond middernacht binnen in een volle wachtkamer en mocht meteen naar binnen. Anderhalf uur heb ik met Verrijp gepraat. Over zijn nieuwe auto en over auto’s in het algemeen. En de patiënten? Die moesten maar even wachten.”

Aan het Concours d’Élegance was een soort wedstrijd gekoppeld. Met prijzen voor ongetwijfeld de mooiste combinaties van auto en bestuurster. Els van der Vorst werd tweede en dat was volgens haar man Toon niet meer dan terecht. ,,Ik was er toen heel tevreden mee en ben dat nog steeds. Ze is goed geconserveerd zeg maar gerust.”

Kleuterschool koningin juliana in eindhoven

