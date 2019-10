Regionaal Historisch Centrum zoekt verhalen achter de foto's: Toen Valkenswaard nog een station had

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Station Valkenswaard

Allereerst de foto van deze week. De opening van station Valkenswaard staat er bij deze foto's in het archief van Frans van Mierlo. Volgens de geschiedenisboeken was dit echter al in 1866. Wie weet wel ter gelegenheid waarvan deze foto's gemaakt zijn en heeft nog verhalen over het inmiddels gesloopte station? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Platina huwelijk

En dan de foto van vorige week. De scholen waren vrij en zowat het hele dorp was uitgelopen om het platina huwelijk van Bertje en Leentje uit Sint-Oedenrode te vieren. Het nieuws haalde alle kranten in februari 1952. Een stel dat 70 jaar getrouwd is komt vandaag de dag al niet vaak voor. In die tijd was het helemaal een zeldzaamheid. Ze kregen bloemen van de koningin, een telegram van de paus en bezoek van bisschop Mutsaerts. In een stoet van twintig praalwagens werd er vervolgens een ereronde door het dorp gemaakt.

En bijna was het huwelijk er nooit van gekomen want Bertje had concurrentie toen hij zijn oog op Leentje had laten vallen. Een Veghelse jongen die naar Schijndel (waar ze destijds woonden) was gekomen om het hart van Leentje te veroveren, werd door Bertje met een stuk hout het dorp uitgejaagd.

Agenten bij de deur

Een, inmiddels 90-jarige, kleinzoon van Bertje en Leentje was erbij in 1952. ,,Ik sta ook op de foto's en ik kan me de dag nog goed herinneren. Werkelijk iedereen in het dorp was erbij en ik kan me nog herinneren dat het de hele dag feest was. Toen Bertje en Leentje in de middag even een dutje gingen doen, kregen ze twee agenten bij de deur. Zodat niemand hun rust kon verstoren.”

Na zeventig jaar, dan is in een huwelijk alles wel gezegd, zo constateert de pers die massaal was komen opdraven. Het wat zwijgzame stel kende dan ook een bewogen leven want liefst vijf van hun elf kinderen overleden op jonge leeftijd. ‘Een leven in erremoei’, zo vertelt Bertje de journalisten. Weken waarin de klompenmaker van drie gulden loon zijn gezin moest verzorgen. Leentje verdiende nog wat centen bij met het breien van sokken maar een vetpot was het allerminst. Gelukkig was Bertje creatief. Zo knipte hij de toppen van de varens langs de weg om er sigaretjes van te draaien.

Gedenkkruizen

Op de foto loopt Bertje arm in arm met een van zijn dochters. Op de achtergrond loopt Leentje (met de witte poffer). Hun 75-jarige huwelijk, wat destijds een wereldrecord was geweest, haalde het stel niet. Bertje overleed een jaar na het feest en Leentje in 1958. Hun witte huisje aan de Kerkstraat in Sint-Oedenrode bestaat nog steeds. Met in de achtertuin de twee gedenkkruizen die na het ruimen van hun graven daar een nieuwe plek kregen.

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo