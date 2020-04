Regionale clubs opgelucht dat jeugd weer mag sporten: ‘Een uitdaging, maar daar komen we uit’

Terwijl minister-president Mark Rutte nog met zijn persconferentie bezig was, begon Paul Raes al zo'n beetje met bellen. De voorzitter van volleybalclub ODI uit de Beerzen belde meteen met voetbalclub Beerse Boys of er geen ruimte is om een grasveld in te richten voor de 120 jeugdleden van ODI. Jongeren mogen vanaf volgende week immers alleen in de buitenlucht - en dus niet in de zaal - weer sporten. ,,We doen er alles aan om de jeugd weer te laten volleyen”, stelt Raes. ODI heeft de materialen al klaar liggen en is het al eens met Beerse Boys. Het is nog wachten op goedkeuring van de gemeente Oirschot, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de velden.