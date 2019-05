Regionale wielerfanaten pedaleren tussen Rooks, Dekker en Van der Poel in de Tour d’Asperges

Even waanden meer dan honderd regionale wielerfanaten zich zaterdagmorgen een échte klassieke coureur. Niet alle benen van de renners waren geschoren en niet elke deelnemer aan de Tour d’Asperges oogde zo afgetraind als leden van een heus wedstrijdpeloton, maar toch ademde de toertocht in alles koers.

,,Forrrrrmidabel”, klonk het uit de speakers op de parkeerplaats van hotel Fletcher Jagershorst in Leende, toen speaker Jan Peeters om kwart voor tien in de morgen zijn stembanden even oprekte. Iedereen die weleens een wielerlicentie had en een wedstrijd reed of gewoon naar de koers komt kijken, weet dat het dan gaat gebeuren. De motards reden op, de voorrij-auto trok in gang en de renners voelden zich begeleid alsof ze een belangrijke profkoers reden.

Geld

De Tour d’Asperges is geen betaalde wedstrijd, maar wel een charitatieve toertocht die elk jaar veel geld opbrengt voor een door de organisatie gekozen bestemming. Dit jaar de Stichting Stofwisselkracht, die als doel heeft om gespecificeerd onderzoek te doen naar stofwisselingsziekten en patiënten daarnaast ondersteuning wil bieden. Bedrijven die meedoen aan de Tour d’Asperges doneren geld en hun deelnemers moeten een karwei op de fiets voltooien. Zaterdag zagen ze tijdens een kleine honderd kilometer prachtige plekjes in de regio en voerde de tocht via de Achelse Kluis ook even langs België.

Met een gemiddelde van bijna dertig kilometer per uur reden de door organisator Louis van de Waarsenburg uitgenodigde coureurs tussen onder anderen Erik Dekker (48), Steven Rooks (58) en Adrie van der Poel (59). Kleppers uit het verleden, die in het heden graag hun dag vrijmaakten voor de tocht door Zuidoost-Brabant. Na twee tussenstops en een slotstuk door De Malpie liep het tempo in de absolute finale op de weg van Valkenswaard naar Leende nog even op tot snelheden van bijna 55 kilometer per uur.

Van der Poel

Het belangrijkste moment van de dag volgde daarna, omdat Van de Waarsenburg bekend maakte dat de Stichting Stofwisselkracht 35.000 euro tegemoet kan zien. ,,Fantastisch dat het ook dit jaar is gelukt om een mooi bedrag te kunnen overhandigen”, aldus Van de Waarsenburg. ,,Ik ben op iedereen die deelnam trots. Het is ontzettend bijzonder om te zien dat mensen als bijvoorbeeld Steven Rooks en Erik Dekker de moeite nemen om dit te doen. Met hen hebben we een goede band opgebouwd en dat ze terugkomen, vind ik een enorme eer. Ook heel bijzonder is het om met Adrie van der Poel in koers te zitten, terwijl hij ondertussen ziet dat zijn zoon een wedstrijd wint. Dit zijn renners die aan onze tocht cachet geven en de deelnemers nog meer het gevoel geven dat ze met iets bijzonders bezig zijn.”