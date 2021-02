Regiopoule tegen tekort psychiaters

EINDHOVEN - Veel psychiaters staan niet te springen om in loondienst te werken en wisseldiensten te draaien. Ziekenhuizen hebben dan ook de grootste moeite om dergelijke vacatures gevuld te krijgen. In de regio Zuidoost-Brabant is daar nu iets op gevonden.

Het Màxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en de St. Anna Zorggroep hielden de afgelopen maanden samen met de geestelijke gezondheidsorganisatie GGzE een succesvolle proef met een psychiaterpoule. Daarbij draaiden 25 psychiaters van de vier organisaties beurtelings de avond-, nacht en weekenddiensten voor álle opgenomen patiënten in de hele regio. Die samenwerking wordt nu dus definitief.

Sluiting

Het is voor veel zorgorganisaties in Nederland al een aantal jaren moeilijk om psychiaters te vinden. Vooral psychiaters die bereid zijn om in loondienst te werken en om dus avond-, nacht- en weekenddiensten te draaien zijn erg schaars. Vaak laten psychiaters zich liever als zzp’er inhuren. Het tekort is zo groot, dat het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop twee jaar terug zijn afdeling psychiatrie moest sluiten. Ook het GGzE-ziekenhuis de Grote Beek in Eindhoven had eerder moeite om vacatures te vullen.

Dankzij de nieuwe samenwerking wordt de werklast gedeeld en dus verlaagd. De verwachting is dat de aantrekkingskracht voor psychiaters om bij een van de genoemde instellingen in dienst te treden groter wordt. Per psychiater blijven er gemiddeld nog 5 tot 6 nacht- en weekenddiensten per kwartaal over. Voor sommige psychiaters is dat een verlaging van wel 70%, aldus GGzE. Huisartsen in de regio kennen al langer een soortgelijke samenwerking via de huisartsenposten.

Eerste keer

Het is volgens de betrokken instellingen de eerste keer in Nederland dat ook op het gebied van psychiatrische zorg zo wordt samengewerkt. Dit betekent niet dat de sluiting van de afdeling psychiatrie in Geldrop weer wordt teruggedraaid.

,,Maar we zijn wel heel blij met deze nieuwe vorm van samenwerking”, zegt een woordvoerder van het St. Anna Ziekenhuis. ,,Soms komen patiënten bij ons binnen met fysieke klachten, die vervolgens ook psychische problemen blijken te hebben. Of er wordt getwijfeld of hun klachten neurologisch of psychisch van aard zijn. Zij kunnen voor een consult terecht bij de psychiaters uit de nieuwe regiopoule, die op vaste dagen naar ons toe komen.”

Volgens GGzE was het bij de proef eerst erg wennen voor psychiaters om tijdens een dienst opeens in een andere organisatie te werken, maar zijn zij nu vaak positief. In de psychiatrische zorg wordt al langer aangestuurd op regionale samenwerking, zo zijn er al afspraken over crisishulp.