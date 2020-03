Reis leerlingen Van Maerlant Eindhoven naar Noord-Italië geschrapt vanwege coronavirus

EINDHOVEN - Het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven heeft de schoolreis van leerlingen uit 4 havo en 5 vwo naar Brescia in Noord-Italië geschrapt vanwege het coronavirus. In plaats daarvan is er voor de groep deze week een alternatief programma op Strijp-S georganiseerd.