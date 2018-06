Reis van Brandaan wint TechniekTrofee

Basisschool 't Slingertouw in de Eindhovense wijk Meerhoven was ook genomineerd, maar daar bleef het ook bij. De prijs is een initiatief van TechniekTalent.nu, een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties.

Juryvoorzitter en wetenschapsjournalist Jekel is enthousiast over de winnaar en de runner up, basisschool 't Palet uit Den Haag die de Inspratieprijs won: "Beide scholen laten een heel eigen geluid horen. Mooi om te zien hoe ze hun W&T-aanpak aansluiten op hun eigen visie en op hun leerlingen en leerkrachten. Daar komt bij dat ze dit met heel veel trots en enthousiasme uitdragen. Twee zeer terechte winnaars.”

Op speciaal basisonderwijsschool De Reis van Brandaan in Eindhoven doet iedereen mee met wetenschap en techniek. Een ‘talentgroep’ van leerkrachten ondersteunt het complete schoolteam. Hierdoor krijgen alle leerlingen op deze school W&T-onderwijs dat aansluit op hun niveau en interesses. De jury: “Van stoepkrijt maken door de jongste kinderen, via boten laten drijven en coderen in de middenbouw tot bruggen bouwen en filosoferen over de omvang van de ruimte in de bovenbouw. Een voorbeeldige school.”

De jury werd geraakt door de manier waarop de leerlingen van de Reis van Brandaan zich ontwikkelen met behulp van eigentijdse, uitdagende en aansprekende W&T-lessen, in het bijzonder op sociaal-emotioneel gebied. “Leerlingen op de Brandaan hebben vaak te maken gehad met tegenslag en falen. W&T-onderwijs biedt leerlingen de gelegenheid succeservaringen op te doen. Een groter zelfvertrouwen is het effect, bereikt door de andere houding van de leerkrachten. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak duurzaam en toekomstbestendig is en daarom een voorbeeld voor álle basisscholen in Nederland”, aldus de jury.