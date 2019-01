Reisje naar Engeland: 'Misschien straks visum nodig'

De grote onzekerheid over de dreigende chaotische scheiding tussen Groot-Brittannië en de rest van Europa is voor Marjolein van Dam uit Eindhoven (foto) alvast een reden om haar besluit over de meivakantie nog even uit te stellen. Een midweek met haar man en de twee jongste kinderen Fernando en Quirijn naar Londen stond hoog op haar verlanglijstje.



,,Een bezoek aan de hoofdsteden van Europa, dat hoort bij de opvoeding vinden wij", vindt Van Dam. ,,Maar de onzekerheid is nu groot. Dadelijk blijkt dat we een visum nodig hebben. Dat is altijd een hele klus en dan wil ik het wel eerst zeker weten. We stellen ons besluit dus nog even uit." En als Londen niet doorgaat? ,,Dan wordt het Rome. Ook erg mooi.”