Reisplatform uit Eindhoven zoekt uitweg in coronatijdperk: online pasta kookworkshop met Nico uit Rome

Serie In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Een gehamsterd verhaal over Werner

10:38 Het is door de coronacrisis even improviseren geblazen met de bezoekjes in de straat. Niet in het minst omdat onze pasgeboren zoon Sebastiaan door allerlei protocollen een - om het eufemistisch uit te drukken -nogal bijzondere kraamweek had.