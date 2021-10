Reizende Rembrandt-replica doet Catharina aan

EINDHOVEN - In het bezoekersrestaurant van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kun je de komende weken niet alleen terecht voor een broodje of kopje soep, maar ook om een levensgrote replica van de Nachtwacht te bekijken. De reizende Rembrandt is een initiatief van het Rijksmuseum en Philips en bezig met een tour langs verzorgings- en ziekenhuizen in het hele land.

Gynacoloog Ralph Hermans en echoscopist Peggy van Casteren viel het direct op toen de Nachtwacht woensdagmiddag werd opgehangen tegen de wand van het bezoekersrestaurant in de centrale hal van het Catharina Ziekenhuis. Niet heel raar, met een formaat van 4,38 bij 3,63 meter valt er moeilijk langs te kijken. Daarmee is het een reproductie op ware grootte en tevens de scherpste fotokopie van de Nachtwacht, die werd gemaakt voor het restauratieonderzoek. Dus zijn Hermans en Van Casteren donderdag in hun lunchpauze weer terug om alle details nogmaals te bekijken. Ook veel andere passanten, met en zonder witte jas, houden halt voor het doek.

Voor wie het hele tafereel eens goed in zich op wil nemen, leent het Catherina Ziekenhuis zich misschien wel beter dan een bezoek aan het origineel in het Rembrandt Museum in Amsterdam, denkt persvoorlichter Roel Rambags. ,,Daar kun je niet te dichtbij komen, bij ons mag je er echt met je neus voor gaan staan.” Hermans vindt het werk goed tot zijn recht komen in het ziekenhuis. ,,Die combinatie van een modern gebouw met een klassiek kunstwerk geeft een mooi contrast.”

Tour

Vorige zomer was de Nachtwacht ook al in Eindhoven te zien. Toen maakte het doek een tour langs diverse verzorgingshuizen van Vitalis. De rondreizende Rembrandt is een initiatief van het Rijksmuseum in samenwerking met Philips. ,,We brengen het museum naar de mensen toe met het meest iconische schilderij”, vertelde Fiona van Lingen van het Rijksmuseum eerder aan deze krant. Dit idee ontstond toen het museum door de lockdown maandenlang dicht was. Na de verzorgingshuizen is het nu de beurt aan diverse ziekenhuizen verspreid over het land.

Eigenlijk zou de Nachtwacht al eerder naar het Catharina komen, maar op hun verzoek werd dit uitgesteld. ,,We wilden een aanzuigende werking voorkomen. Het is echt alleen bedoeld voor onze patiënten en medewerkers.” Het werk blijft twee weken hangen. Volgens Rambags trekt het donderdag direct de aandacht en zag hij al veel collega’s de Rembrandt bekijken en bespreken. ,,Daarom doen we mee aan dit kunstproject. Zodat onze verpleegkundigen even met iets anders bezig zijn, dan dat het weer over corona gaat.”