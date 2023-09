Reizigers zaten ruim een uur vast in snikhete trein van Den Haag richting Eindhoven

Hekken weg en De Pracht toeganke­lijk voor iedereen, maar wel vrees voor overlast daardoor

WAALRE - Hoewel de gemeenteraad nog geen budget beschikbaar heeft gesteld voor de uitwerking en aanleg van de gedateerde openbare ruimte rondom De Pracht in Waalre, wordt er al een hele tijd gesproken over het ontwerpbestemmingsplan. Ook met de buurtbewoners. Donderdag was er weer een inloopavond waar aan belangstellenden een voorkeurscenario werd gepresenteerd.