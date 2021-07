Rekenkamers doen onderzoek naar samenwerking in regio, hoe effectief en efficiënt is die eigenlijk?

PSV'er Bruma is gewild in Turkije: Besiktas en een ambitieuze promoven­dus melden zich voor hem

5 juli Besiktas wil Armindo Bruma graag een seizoen huren van PSV. Dat zou moeten gebeuren met een optie tot koop. Daarnaast is ook de ambitieuze promovendus Adana Demirspor voor de 26-jarige PSV'er in de markt. Wat deze club wil betalen, is nog niet bekend. Berichtgeving dat ook Fenerbahce op dit moment serieuze interesse in Bruma heeft, wordt vanuit zijn omgeving tegengesproken.