Rekenwonder (80) pakt wereldrecord op TU/e: ‘Als ik een getal zie dan moet ik er mee aan de slag’

Uitgerekend zijn eigen vrouw gooit bijna roet in het eten. Bouman is druk aan het rekenen als het mobieltje van Trix Bouman begint te piepen. Het rekenwonder gaat prompt de mist in bij zijn berekening om tot 92344 te komen. Gelukkig voor Bouman, en vooral voor zijn vrouw, slaagt hij glansrijk bij poging twee. Voor tien sommen heeft Bouman 4 minuten en 54 seconden nodig. Een prestatie waarmee hij een vermelding krijgt op de website recordholders.org.

Kentekens of telefoonnummers

Bouman is er een van het eigenaardige soort, zo erkent ook zijn vrouw. ,,Als we gaan fietsen geniet ik van de natuur maar Willem zoekt naar getallen waarmee hij kan gaan rekenen. Een telefoonnummer of een kenteken bijvoorbeeld. Hij onthoudt ze ook allemaal. Hij weet precies wie in het dorp welke auto met welk kenteken heeft. En ook welke auto met welk kenteken die persoon dertig jaar geleden had.”

Een merkwaardig talent dat Bouman zelf alleen maar kan beamen. ,,Ik kan er niks aan doen. Als ik een getal zie dan moet ik er mee aan de slag. Laatst nog het telefoonnummer van een restaurant in Alphen aan den Rijn. Ik berekende al snel dat het telefoonnummer het kwadraat van 701 was. Ik heb de eigenaar gebeld om het te vertellen maar die man had nog nooit van een kwadraat gehoord. Hij zal wel gedacht hebben dat ik gek was.”

De batterij is nooit leeg

De wereldrecordpoging in de Zwarte Doos op de TU/e-campus is voor Bouman echter een serieuze aangelegenheid. Ruim van te voren neemt hij plaats in de bioscoopzaal om in zijn concentratie te komen. Als de tijd begint te lopen klinkt alleen nog het gemompel van de berekeningen die Bouman in zijn hoofd maakt. ,,Een rekenmachine waarvan de batterij nooit leegraakt”, noemt hij zijn brein nadat de jury even later tien groene vinkjes achter de antwoorden heeft gezet.