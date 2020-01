Rekenwonder Willem Bouman doet nieuwe recordpoging op TU/e

Vanaf zijn twaalfde jaar is Willem Bouman bezig met de wereld van de kwadraten en priemgetallen. ,,Ik ben een rekenaar, geen wiskundige”, stelt hij. ,,Er zit achter de wiskunde een heel andere gedachtegang dan bij rekenen. Wiskundigen zitten te goochelen met formules, ik doe dat niet, het is puur rekenen wat ik doe.”

Aardigheid in houden

Hoe hij op de gedachte van dit nieuwe record kwam? Ach, een rekenwonder blijft daar nu eenmaal aardigheid in houden. ,,Ik wilde er een soort sport van maken toen ik een aantal artikelen had gelezen over de som van vier kwadraten. En rekenen staat altijd een beetje in de schaduw. De meeste mensen vinden rekenen niet leuk.” Hij wel, en dat staat met grote letters op zijn website: ‘Hoofdrekenen is leuk!’ Met zijn optredens op televisie, zijn eerdere geslaagde recordpogingen, zijn boek ‘De kunst van het hoofdrekenen’ en zijn rekenlessen op scholen en voor ouderen, treedt hij al jaren op als ware rekenambassadeur.