Relatief weinig camera’s in Eindhoven, maar dat worden er meer, voor beter toezicht

met video Fietser ernstig gewond na ongeluk bij fietstun­nel in Eindhoven

EINDHOVEN - Een fietser is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in het fietstunneltje onder de Boutenslaan, ter hoogte van de Dommel in Eindhoven. Het slachtoffer werd rond 09.45 uur aangetroffen. Wat er exact is gebeurd, is nog onduidelijk.