Rellen om het rellen: ontlading van opgehoopte agressie, woede, verveling en lamlendigheid

PSV hakt de laatste knopen voor RKC-thuis op de wedstrijd­dag door

23 januari PSV kent de nodige twijfelgevallen in de selectie voor het thuisduel met RKC van zaterdag. Het strijdplan van PSV voor het thuisduel met RKC van vanavond wordt dus pas in de loop van zaterdag definitief. Trainer Roger Schmidt beslist dan bijvoorbeeld over de inzetbaarheid van centrale verdediger Olivier Boscagli, dit seizoen de voetballende motor van achteruit bij PSV. Kan hij niet meedoen, dan zal Timo Baumgartl hem normaal gesproken vervangen. Dat gebeurde in Volendam afgelopen week ook al.