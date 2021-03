Relschopper (17) moet bijna 10.000 euro betalen voor plunderen Jumbo in Eindhoven

Oudere die nog ‘zelfstan­dig’ woont blijft in de wacht - ook tante Tonny van 102

11:00 EINDHOVEN - Het is nog onduidelijk hoe huisartsen de groep ouderen die nog wel zelfstandig woont maar niet meer mobiel is moeten gaan vaccineren. Ouderen zoals ‘tante Tonny’ van 102 uit Sint-Oedenrode blijven nog in de wachtkamer.