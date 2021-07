Relschopper die bij station een echtpaar aanviel en bekogelde met een fiets krijgt negen maanden cel

Liever fruit dan een kroket, Eindhoven zet in op gezondere leefstijl bij jongeren

2 juli EINDHOVEN - Jong geleerd is oud gedaan. Met die gedachte zet de gemeente Eindhoven de komende jaren vol in op een actieplan om een gezondere leefstijl te stimuleren bij jongeren in de stad. De gedachte is dat deze jongeren dan op latere leeftijd ook makkelijker gezondere keuzes maken.